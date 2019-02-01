Более 30 тыс. украинских свидетельств о рождении выдано жителям ОРДЛО

Жители временно неподконтрольных украинским властям территорий получили более 30 тыс. украинских свидетельств о рождении через суд.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, передает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Замминистра напомнил, что 21 февраля 2016 года вступил в силу Закон Украины №3171 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины относительно установления факта рождения или смерти на временно оккупированных территориях Украины», которым предусмотрен упрощенный порядок установления факта рождения или смерти, произошедших на временно неподконтрольной украинским властям территории.

Чтобы получить документы, теперь необходимо осуществить всего несколько действий: обратиться в любой ЗАГС или центр юридической помощи за консультацией; подать пакет документов в суд.

Суд безотлагательно назначит рассмотрение дела и примет решение об установлении факта рождения или смерти. С этим решением надо снова обратиться в ЗАГС и получить соответствующее свидетельство. «Граждане могут обратиться в любой суд по всей территории Украины. Закон обязывает суды безотлагательно рассматривать такого рода дела. В большинстве случаев эта процедура занимает не более 1-2 суток», – сообщил Петухов.

По его словам, закон предусматривает возможность обращения с такими заявлениями близких родственников. При этом, суды принимают во внимание очень широкий круг доказательств. Например, доказательствами подтверждения слов граждан в суде могут быть фотографии, показания свидетелей и родственников.

По словам заместителя министра, одной из самых востребованных услуг у жителей временно неподконтрольных украинским властям территорий является регистрация рождения.

«За период с 21 февраля 2016 года по 31 января 2019 года на основании решений судов был зарегистрирован 32 тыс. 851 факт рождения. Наибольшее количество государственных регистраций рождений на основании решений судов проведено отделами государственной регистрации актов гражданского состояния Донецкой (14671), Луганской (6074), Херсонской (4173), Запорожской (1989), Харьковской (1031), Днепропетровской (868) областей и г. Киева, где зарегистрировали 1538 фактов рождения», – сообщил Сергей Петухов.