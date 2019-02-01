Протест в виде "итальянской забастовки" продолжают горняки шахты "Кураховская" ГП "Селидовуголь" из-за долгов по зарплате. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"На шахте "Кураховская" ГП "Селидовуголь" горняки также продолжают протест в виде итальянской забастовки - работа по инструкции. Люди спускаются под землю, но из-за проблем с состоянием техники безопасности и охраны труда они не приступают к работе", - написал он.

На другой шахте ГП "Селидовуголь" – "1/3 Новогродовская" - уже восьмой день продолжается подземный протест. в воскресенье под землей оставались 12 горняков.

На данный момент не выплачена зарплата работникам за ноябрь, декабрь и январь.