Пенсионеры с большим стажем получат две дополнительные выплаты в марте и апреле

В рамках индексации с 1 марта вводятся дополнительные выплаты пенсионерам.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook.

Розенко рассказал, что выплата будет произведена тем, кто имеет большой страховой стаж: более 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин (выход на пенсию после 2011 года) и 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года).

"Дополнительная выплата будет составлять 2400 гривен (два транша: 1200 март и 1200 апрель)", - добавил он.