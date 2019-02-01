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Представители Датского Совета по делам беженцев на КПВВ «Станица Луганская» проводят тренинги о минной безопасности

Сегодня, 18:55 citynews.net.ua | Напечатать

Представители Датского Совета по делам беженцев (Данської Ради у справах біженців) на КПВВ «Станица Луганская» проводят тренинги о правилах безопасного поведения на территориях, где есть мины. В среднем один тренер может проинформировать 60-120 человек за один рабочий день. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Представители Датского Совета по делам беженцев на КПВВ «Станица Луганская» проводят тренинги о минной безопасности

«Пара из Алчевска (временно неподконтрольный украинскому правительству – ред.) случайно узнала о минной опасности и правилах безопасного поведения от друзей. Их друзья проходили КПВВ и случайно услышали о минной опасности от тренеров Датской Группы по разминированию о правилах безопасного поведения на территориях, где есть мины. Благодаря этому случаю, пара больше не пересекает линию соприкосновения в Золотом. Наши тренера узнали эту историю, когда пара из Алчевска подошла и поблагодарила их. Муж с женой сообщили, что около 3-х месяцев назад в том месте, где они раньше пересекали линию соприкосновения, задев растяжку, от разрыва мины погибла семья. Мы рады, когда такие случайности помогают спасти жизнь», – говорится в сообщении.

Также общественники напомнили правила поведения в районах с минной опасностью:

Не трогай! (взрывоопасные предметы);

Не подходи! (к взрывоопасным предметам и не заходи на опасные территории);

Позвони 101! (если обнаружил взрывоопасный предмет).


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