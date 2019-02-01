На Луганщине будут судить жительницу Марковского района, принимавшую участие в проведении незаконного «референдума» в поддержку «ЛНР». Во время расследования женщина признала свою вину и раскаялась.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как выяснили в ходе расследования правоохранители, в мае 2014 года жительница Марковки согласилась принять участие в проведении так называемого «референдума» в поддержку «акта о государственной самостоятельности ЛНР».

Выполняя функции члена «участковой избирательной комиссии», расположенной в Доме культуры, женщина, вместе с другими жителями, активно способствовала проведению псевдореферендума, а именно, записывала идентификационные данные «избирателей» и выдавала «бюллетени» для голосования.

Сейчас в суд направлено обвинение по подозрению женщины в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

В прокуратуре отметили, что во время расследования правонарушительница полностью признала свою вину в совершении уголовного преступления, искренне раскаялась и активно способствовала раскрытию преступления.

Уточняется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.