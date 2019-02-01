Боевики за день 5 раз обстреляли украинских военных

Боевики за день, 21 февраля, 5 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщается в Facebook пресс-центра ООС.

Указано, что 2 обстрела осуществили с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск 5 раз, два из которых - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции украинских защитников:

из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Пески;

из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Павлополь.

При этом в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Крымское.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются", - отметили в пресс-центре.