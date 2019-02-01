Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова обменять 25 россиян на 25 украинцев в ближайшее время.

Об этом сообщает Facebook омбудсмена.

Так, Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по поводу ее совместных визитов с Ниной Карпачевой к раненым украинским военнопленным.

Украина готова к обмену 25 россиян в кратчайшие сроки

"Отметила, что на протяжении длительного времени я неоднократно обращалась к госпоже Москальковой с просьбой предоставить мне разрешение, как уполномоченному ВРУ по правам человека, на осуществление посещения задержанных моряков. Меня проинформировали, что принятие решения по моему посещению раненых относится к компетенции Федеральной службы безопасности России и Федеральной службы исполнения наказаний России", - говорится в сообщении.

При этом, как подчеркивает омбудсмен, российская сторона допустила к украинским морякам Карпачеву, которая не уполномочена представлять интересы Украины в отношениях в сфере защиты прав человека между нашими государствами.

Денисова также подтвердила готовность украинской стороны обеспечить беспрепятственный доступ в учреждения, находящиеся в ведении Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, для посещения Москальковой задержанных граждан РФ при условии ее синхронного доступа к заключенным граждан Украины в России и на Крымском полуострове.

"Призывала способствовать немедленному решению вопроса об обмене 25 граждан Украины на 25 граждан РФ. Мы готовы провести обмен в кратчайшие сроки", - подчеркнула уполномоченный.