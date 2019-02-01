» » Украина готова к обмену 25 россиян в кратчайшие сроки

Украина готова к обмену 25 россиян в кратчайшие сроки

Сегодня, 13:53 citynews.net.ua | Напечатать

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова обменять 25 россиян на 25 украинцев в ближайшее время.

Об этом сообщает Facebook омбудсмена.

Так, Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по поводу ее совместных визитов с Ниной Карпачевой к раненым украинским военнопленным.

Украина готова к обмену 25 россиян в кратчайшие сроки

"Отметила, что на протяжении длительного времени я неоднократно обращалась к госпоже Москальковой с просьбой предоставить мне разрешение, как уполномоченному ВРУ по правам человека, на осуществление посещения задержанных моряков. Меня проинформировали, что принятие решения по моему посещению раненых относится к компетенции Федеральной службы безопасности России и Федеральной службы исполнения наказаний России", - говорится в сообщении.

При этом, как подчеркивает омбудсмен, российская сторона допустила к украинским морякам Карпачеву, которая не уполномочена представлять интересы Украины в отношениях в сфере защиты прав человека между нашими государствами.

Денисова также подтвердила готовность украинской стороны обеспечить беспрепятственный доступ в учреждения, находящиеся в ведении Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, для посещения Москальковой задержанных граждан РФ при условии ее синхронного доступа к заключенным граждан Украины в России и на Крымском полуострове.

"Призывала способствовать немедленному решению вопроса об обмене 25 граждан Украины на 25 граждан РФ. Мы готовы провести обмен в кратчайшие сроки", - подчеркнула уполномоченный.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:49

Боевики за день 5 раз обстреляли украинских военных

Сегодня, 18:35

На Луганщине прокуратура добилась реального наказания для двух рецидивистов

Сегодня, 15:58

Чиновник из Волновахи поехал в оккупированную Макеевку и попал в плен

Сегодня, 15:25

В Украине запустят сервис создания электронных чеков

Сегодня, 14:09

Для учащихся школы в Станице Луганской приобрели автобус

Сегодня, 13:53

Украина готова к обмену 25 россиян в кратчайшие сроки

Сегодня, 13:29

В пробном ВНО примут участие более 3 тыс. учащихся из Луганщины

Сегодня, 12:19

До конца недели в Украине существенно ухудшится погода

Сегодня, 11:37

Красный крест направил в ОРДЛО почти 200 тонн гуманитарной помощи

Сегодня, 10:53

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 36 тыс. человек

Сегодня, 10:30

Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ в Донецкой области

Сегодня, 09:02

Боевики за сутки выпустили 125 мин по позициям ВСУ

Новости Украины:

Сегодня, 18:51

Двое солдат-срочников подорвались на полигоне в Киевской области

Сегодня, 18:36

Кандидаты в президенты Украины пополнили бюджет на 112,5 миллионов

Сегодня, 16:57

Из аэропорта Ужгород хотят сделать грузовой хаб

Сегодня, 15:58

Чиновник из Волновахи поехал в оккупированную Макеевку и попал в плен

Сегодня, 15:57

В Славянске правоохранители расследуют факт жестокого обращения с собакой

Сегодня, 15:30

На шахте в Донецкой области 43 горняка продолжают подземную забастовку

Сегодня, 15:25

В Украине запустят сервис создания электронных чеков

Сегодня, 14:30

Чубаров: РФ может разместить в Крыму ядерное оружие

Сегодня, 13:53

Украина готова к обмену 25 россиян в кратчайшие сроки

Сегодня, 13:30

В Киеве ночью 24 февраля закроют движение транспорта на мосту Патона

Сегодня, 12:19

До конца недели в Украине существенно ухудшится погода

Сегодня, 11:40

Начальник управления Киевской ОГА попался на взятке

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 