В пробном ВНО примут участие более 3 тыс. учащихся из Луганщины

Более 3 тыс. учащихся из Луганщины примут участие в пробном ВНО.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Всего заполнили регистрационную форму для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2019 года 3 624 человека. Подтвердил регистрацию 3 141 из них. Подано 5 614 заявок на предметы», – сообщили в пресс-службе.

В Украине в этом году для участия в пробном ВНО зарегистрировались 191 314 человек.

Традиционно больше всего тестирований заказано по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины и английскому языку.

К 25 февраля в личных кабинетах всех зарегистрированных участников пробного ВНО будут размещены приглашения-пропуска с адресами пунктов тестирования.

Пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 16 марта, по английскому, немецкому, испанскому и французскому языкам, биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии – 23 марта.

Определить результаты пробного ВНО можно с помощью онлайн-сервиса, который будет открыт 16 марта.