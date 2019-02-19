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Боевики за день 9 раз обстреляли украинских военных

Вчера, 18:31 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики за день, 20 февраля, 9 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Указано, что 8 обстрелов осуществили с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями с расходом 101 мина калибров 120 и 82 мм.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял опорные пункты украинских войск:

дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское;

дважды, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное;

из минометов калибра 120 мм - у поселка Широкино;

в районе города Марьинка огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер.

При этом в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили три обстрела позиций подразделений ООС:

из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Екатериновка;

дважды, из минометов 120-го и 82-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный.

"Один военнослужащий Объединенных сил ранен. Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, ответили противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.


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