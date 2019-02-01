Шахтерские протесты: 150 горняков шахты «Кураховская» отказались приступать к работе

На Донетчине к шахтерским протестам присоединились горняки шахты «Кураховская» (город Горняк) ГП «Селидовуголь».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«На "Кураховской" шахтеры отказываются приступать к работе. 150 горняков шахты "Кураховская" ГП "Селидовуголь" провели посменные сборы, спустились в забой, но отказались приступать к работе. Об этом сообщил председатель местной первичной профсоюзной организации НПГУ Алексей Сорока. По его словам, шахтеры требуют погашения задолженности по заработной плате. Больше всего задолжали работникам непромышленной группы – им не выплатили заработанное за 3 месяца», – сообщил Волынец.

По его словам, общий долг по заработной плате на 4-х шахтах ГП «Селидовуголь» составляет около 250 млн грн.