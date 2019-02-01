В СБУ заявили о блокировке механизма финансирования группировки «ЛНР»

В СБУ заявили о разоблачении механизма финансирования группировки «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Оперативники установили, что на оккупированной части Луганской области действует мощное финансовое учреждение, которое обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно неподконтрольной территории.

Отмечается, что операции осуществлялись через Интернет-банкинг, наличные деньги перевозили курьеры через линию разграничения.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, совокупный объем средств нелегального финансового учреждения, переведенный только через национальную платежную систему, превысил 170 млн гривен, из которых регулярно платились налоги в «бюджет ЛНР».

Во время обысков в Киеве и Северодонецке правоохранители изъяли банковские карты, через которые в банкоматах снимались наличные деньги для передачи клиентам или курьерам. Заблокированы счета физлиц, использовавшиеся для финансовых операций.

Руководитель финучреждения заочно извещен о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).