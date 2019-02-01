Украина готова разработать компромиссную версию развертывания миротворческой миссии

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе готова разработать компромиссную версию развертывания миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, передает «Громадське».

«Это как предложение к украинской стороне, нам бы отработать детализированную украинскую версию [мандата] компромиссную, а не ультимативную, да, возможно, с некоторыми уступками, мандата миротворческих сил», - сказал он.

Марчук рассказал, что главная украинская версия мандата миротворческих сил на Донбассе - несогласие с российской версией.

По его мнению, представление украинской компромиссной версии, заставит Россию отреагировать.