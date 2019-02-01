"ЛНР" заявила об открытии культурного центра "республики" в Африке

Оккупационные власти "ЛНР" заявили об открытии культурного центра "республики" в Демократической Республике Конго. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Учредителем данного центра называют некоего Жана-Густава Мукади. Он заявил, что считает "этот шаг новым уровнем официальных отношений между нашими странами и народами".

В сообщении не уточняется, в каком статусе он делает заявления от имени Демократической республики Конго, а так же какой юридический статус будет иметь культурный центра "ЛНР", открытый на Африканском континенте.