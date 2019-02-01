Часть Станицы Луганской и КПВВ сегодня временно останется без света

На контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области сегодня, 20 февраля, запланировано отключение электроснабжения, однако КПВВ будет работать в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, сегодня в пгт Станица Луганская с 8:00 до 16:30 планируется отключение электроснабжения в связи с проведением ремонтных работ на линии электропередачи.

"Чтобы не допустить сбоев в функционировании КПВВ "Станица Луганская" и работы баз данных, необходимых для оформления граждан, которые следуют через линию разграничения, пограничники Лисичанского отряда развернули дополнительные дизель-генераторы", - сообщили в МВД.

Как отмечается, КПВВ "Станица Луганская" будет работать в штатном режиме.