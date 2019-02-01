В Северодонецке за создание ОПГ задержали депутата городского совета

Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении депутату Северодонецкого городского совета, который создал и возглавил организованную преступную группу, завладевшую свыше 1,3 млн гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по материалам ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, осуществляется по факту завладения бюджетными средствами путем обмана с использованием фиктивного предприятия.

Депутат подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 209 (совершение действий, направленных на маскировку незаконного происхождения средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное организованной группой) УК Украины.

Кроме того, по указанному делу также сообщили о подозрении еще трем жителям Северодонецка.

Следствие установило, что депутат создал и возглавил на территории города преступную группировку, участники которой в 2016 году, используя фиктивное предприятие, в ходе выполнения капитального ремонта кровли зданий учреждений образования, объектов социальной инфраструктуры и 17 жилых домов завладели свыше 1,3 млн гривен бюджетных средств Северодонецкого городского совета и в дальнейшем их легализовали

Решается вопрос об избрании в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры области