» » В Северодонецке за создание ОПГ задержали депутата городского совета

В Северодонецке за создание ОПГ задержали депутата городского совета

Сегодня, 09:08 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении депутату Северодонецкого городского совета, который создал и возглавил организованную преступную группу, завладевшую свыше 1,3 млн гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по материалам ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, осуществляется по факту завладения бюджетными средствами путем обмана с использованием фиктивного предприятия.

Депутат подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 209 (совершение действий, направленных на маскировку незаконного происхождения средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное организованной группой) УК Украины.

Кроме того, по указанному делу также сообщили о подозрении еще трем жителям Северодонецка.

Следствие установило, что депутат создал и возглавил на территории города преступную группировку, участники которой в 2016 году, используя фиктивное предприятие, в ходе выполнения капитального ремонта кровли зданий учреждений образования, объектов социальной инфраструктуры и 17 жилых домов завладели свыше 1,3 млн гривен бюджетных средств Северодонецкого городского совета и в дальнейшем их легализовали

Решается вопрос об избрании в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры области


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:25

Шахтерские протесты: 150 горняков шахты «Кураховская» отказались приступать к работе

Сегодня, 13:58

В СБУ заявили о блокировке механизма финансирования группировки «ЛНР»

Сегодня, 12:10

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 34 тыс. человек

Сегодня, 11:33

Украина готова разработать компромиссную версию развертывания миротворческой миссии

Сегодня, 11:21

Следком РФ обвинил украинских военных в обстреле Докучаевска

Сегодня, 11:15

В Украине начнут производство РСЗО "Верба"

Сегодня, 10:32

"ЛНР" заявила об открытии культурного центра "республики" в Африке

Сегодня, 09:40

Часть Станицы Луганской и КПВВ сегодня временно останется без света

Сегодня, 09:08

В Северодонецке за создание ОПГ задержали депутата городского совета

Сегодня, 09:04

За сутки в зоне ООС зафиксировано 16 обстрелов

Вчера, 18:57

Медянику выплатят 9,6 тыс за "душевные страдания" из-за подозрения в сепаратизме

Вчера, 18:46

На Донбассе за день ранен украинский военный

Новости Украины:

Сегодня, 14:25

Шахтерские протесты: 150 горняков шахты «Кураховская» отказались приступать к работе

Сегодня, 14:17

В Украину пытались ввезти зараженные цитрусовые из Египта

Сегодня, 13:50

Почти миллион украинцев не смогут проголосовать на выборах из-за отсутствия прописки

Сегодня, 12:14

112,5 млн грн от кандидатов в президенты будут зачислены в общий фонд госбюджета

Сегодня, 11:15

В Украине начнут производство РСЗО "Верба"

Сегодня, 10:38

МВД призвало кандидатов в президенты верифицировать свои аккаунты

Сегодня, 09:42

Названы лауреаты Шевченковской премии-2019

Сегодня, 09:16

ДТП в Харькове: Зайцева и Дронов признали вину

Вчера, 18:08

Нацполиция разработала "дорожные карты" для обеспечения безопасности на выборах в каждом регионе

Вчера, 17:58

В Киеве могут появиться улицы Окуевой и Дудаева

Вчера, 15:06

Семь горняков шахты "1/3 Новогродовская" продолжают оставаться под землей

Вчера, 14:58

Президент подписал обращение к генсеку ООН по освобождению украинских моряков

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 