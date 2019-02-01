Верховный суд постановил выплатить 9600 гривен морального ущерба бывшему народному депутату от фракции Партии регионов Владимиру Медянику за его незаконное задержание и сообщение о подозрении в сепаратизме.

Об этом свидетельствует постановление Верховного суда, обнародованное в Едином реестре судебных решений, - сообщает "Украинская правда".

Как свидетельствует документ, Медяник судился с Генеральной прокуратурой и Государственной казначейской службой, требуя выплатить ему 1 миллион гривен морального ущерба за "длительные душевные страдания".

В частности, истец мотивировал свое требование тем, что ему "в результате незаконных действий работников ГПУ был причинен моральный вред, проявившееся в его душевных страданиях, у него ухудшились нормальные жизненные связи, усложнились семейные и соседские отношения, что негативно повлияло на состояние его здоровья".

Вместе с тем суд первой инстанции постановил выплатить Медянику 9600 грн, исходя из минимальной заработной платы на момент принятия решения, которая составляла 3200 грн.

Медяник подал апелляцию, но проиграл ее. В то же время Госказначейство подало жалобу в Верховный суд с просьбой отменить взыскание средств.

Теперь Верховный суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и постановил выплатить Медянику 9600 гривен морального ущерба.