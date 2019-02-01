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На Луганщине пограничники задержали молдованина с испорченным паспортом

Сегодня, 18:14 citynews.net.ua | Напечатать

Пограничниками в пункте пропуска через государственную границу "Просяное" на границе с РФ обнаружен гражданин Молдовы, который пытался попасть в Украину с поддельными печатями в паспортном документе.

Об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Так, вчера, во время осуществления пограничного контроля на въезд в Украину, пограничный наряд выявил гражданина Республики Молдова, который на паспортный контроль предоставил документ с недействительными мастичными печатями Госпогранслужбы.

Недействительные печати иностранцу проставили на территории РФ, таким образом иностранец пытался продлить срок пребывания в стране. Со слов гражданина Молдовы, такая "услуга" стоит около 3000 рублей РФ.

Нарушитель задержан и передан правоохранительным органам с целью принятия правового решения по признакам уголовного преступления по ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".


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