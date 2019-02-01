В штабе Операции объединенных сил прокомментировали информацию о полете российского самолета на Донбассе.

Об этом сообщает Facebook пресс-центра ООС.

Указано, что 15 февраля 2019 года дежурные подразделения радиотехнических войск ООС в районе аэропорта Таганрог обнаружили воздушную цель. Она была идентифицирована как дальний противолодочный самолет Ту-142 вооруженных сил Российской Федерации.

В штабе ООС прокомментировали информацию о самолете РФ на Донбассе

"Данный самолет совершал тестовый полет вокруг аэродрома Таганрог с приближением к государственной границе Украины на расстояние до 10 км. В течение всего маршрута самолет сопровождался радиолокационными станциями радиотехнических войск Объединенных сил. Самолет Ту-142 ВС РФ оставил зону приближена к государственной границе Украины в 12.30 в районе аэродрома Таганрог. Указанный самолет государственную границу Украины не пересекал и в воздушное пространство Украины не входил", - сообщили в пресс-центре ООС.

В штабе добавили, что силы и средства противовоздушной обороны Объединенных сил постоянно находятся на боевом дежурстве и готовы к выполнению задач по назначению.