Президент подписал обращение к генсеку ООН по освобождению украинских моряков

Президент Петр Порошенко подписал письмо-обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по содействию в освобождении украинских моряков, сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко встретился с представителями общественности и деятелями культуры - инициаторами обращения к генсеку ООН по содействию в освобождении украинских моряков. Президент поставил свою подпись под письмом-обращением и пообещал сделать все возможное, чтобы освободить наших моряков.

Президент отметил важность инициативы общественности. «Инициативы, которая четко отражает, что, во-первых, украинцы своих не оставляют. Во-вторых, мы прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть наших ребят домой», – заявил он.

Глава государства отметил, что захваченные Россией украинские моряки мужественно держатся и заявляют об отсутствии права российских судов осуществлять судопроизводство над ними.

Глава государства подчеркнул, что на международном уровне поднимает этот вопрос и призывает лидеров мира помочь в обеспечении выполнения требований - немедленно вернуть украинцев и украинские катера домой, а также обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и Азовском море. «Мы не дадим превратить наше - подчеркиваю наше - Азовское море в российское озеро. И очень важно сейчас констатировать, что мир демонстрирует эту солидарность», - подчеркнул Президент