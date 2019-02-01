В Кременной задержали экс-боевика ЛНР

11 февраля на блокпосту в г. Кременная, во время проверки документов у пассажиров автобуса, который следовал в Славянск, полицейские обнаружили 42-летнего жителя оккупированного г. Ровеньки, который по базам данных правоохранительных органов значится как участник незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Полиции Луганской области.

"Полицейским мужчина объяснил, что в 2014 году ему пришла повестка по которой он пришел в военкомат г. Ровеньки, где ему предложили вступить в ряды так называемой народной милиции "ЛНР". Согласившись на предложение, мужчина в течение года занимался ремонтом боевых машин и специального транспорта за что получал жалованье в виде продуктов питания.

Затем, разочаровавшись в идеях "ЛНР" и поддавшись уговорам родственников, мужчина покинул "службу".

Материалы уголовного производства уже направлены в суд для принятия решения в рамках действующего законодательства", - сказано в сообщении.