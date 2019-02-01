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В Украине будут работать "трансплант-координаторы"

Сегодня, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

Новая профессия "трансплант-координатор" появилась в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на странице в Фейсбуке.

"Трансплант-координаторы будут налаживать связь между всеми участниками процесса трансплантации, в частности, проверять и получать согласие на донорство, своевременно и систематически обновлять информацию в Единой государственной системе трансплантации (ЕГСТ), организовывать оперативную и безопасную транспортировку органов. Они будут коммуницировать между донорами и их семьями и реципиентами, которые ожидают трансплантации",- говорится в сообщении.

Первая группа будущих трансплант-координаторов уже учится в Запорожской медицинской академии последипломного образования МЗ Украины. Практическую часть (около 70% курса) медики проходят в Центре трансплантации Запорожской областной больницы.

В целом курс подготовки продлится 156 учебных часов, из них 106 часов - практика. Продолжительность курса 1 месяц, обучение полностью бесплатное. В группе до 12 человек. В основе курса - установки и практика по трансплантации ЕС (в частности - Испании) и США.

До конца года Минздрав Украины утвердил 6 отдельных циклов обучения.


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