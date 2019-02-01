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СБУ инициировала встречу с Онуфрием

Вчера, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Службе безопасности Украины инициировали встречу с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом на брифинге по разоблачению попыток спецслужб РФ дестабилизировать ситуацию в стране на религиозной почве, заявил председатель СБ Украины Василий Грицак, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, инициировали встречу, чтобы проинформировать предстоятеля УПЦ МП о сведениях, связанных с экстремистскими акциями.

"Вчера мы инициировали встречу с Онуфрием, чтобы донести до него сведения, связанные с экстремистскими акциями" , - сказал Грицак.

Он призвал не разжигать религиозную вражду.

"Хочу отметить, что не стоит раздувать религиозную вражду. В материалах, которыми мы сегодня располагаем, речь идет о том, что спецслужбы РФ хотят запугивать священнослужителей УПЦ МП путем сообщений и звонков с угрозами. Это делается намеренно, чтобы реакция священнослужителей была более правдоподобной", - добавил глава СБУ.


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