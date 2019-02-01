В СБУ заявили, что нападения на церкви курировались ФСБ Ростовской области

Нападения на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата были организованы с территории неподконтрольного Донбасса, планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовываются с ФСБ Российской Федерации.

Об этом во время брифинга рассказа глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Нападения на культовые сооружения организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть информация... что планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовываются с ФСБ Ростовской области», - сказал он.

Грицак также отметил, что у спецслужбы на данный момент нет оснований считать, что в нападениях замешаны представители этой церкви.

«Наоборот, у нас есть информация о том, что ставится задание запугивать совершением каких-то акций экстремистского характера в отношении культовых сооружений, запугивать представителей УПЦ МП, чтобы их реакция, так сказать, выглядела более естественной», – сказал Грицак.