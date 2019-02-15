На Луганщине снова взвоют сирены. Жителей просят не пугаться

20 февраля с 13:45 до 14:00 будет проведена проверка системы оповещения области с запуском электросирен в учебных целях. Об этом пишет пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

"Просим соблюдать спокойствие. Действия населения по сигналу "Внимание всем!", - сказано в сообщении.

Главный способ оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций - это доведение до населения сообщений органов управления гражданской защиты с помощью уличных и передвижных громкоговорителей, сетей радиовещания всех диапазонов частот и видов модуляции и телевидения. Для привлечения внимания населения перед передачей информации подается прерывистый сигнал, который передается электросиренами и другими сигнальными средствами.