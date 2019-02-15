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За прошедшие сутки в зоне ООС зафиксировано 6 обстрелов

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции Объединенных сил 17 февраля, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск шесть раз. При этом зарегистрировано пять случаев применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями, - сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших защитников из минометов калибра 120 и 82 мм - вблизи населенного пункта Лебединское; из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 - у поселка Пески; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Водяное, и во второй раз из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Екатериновка.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Наши обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, - говорится в сообщении.


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