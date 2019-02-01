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В Сватовском районе определились с объездом из-за ремонта дороги и моста

Сегодня, 18:18 citynews.net.ua | Напечатать

В Сватовском районе состоялось совещание по вопросам организации дорожного движения на автомобильной дороге Н-26 «Чугуев-Меловое» в связи с проведением ремонтных работ автомобильного моста.

Об этом сообщает пресс-служба райадминистрации.

Вместе с представителями полиции, военными, ГСЧС, структурными подразделениями облгосадминистрации определены меры по безопасности дорожного движения, особенно в преддверии возможного наводнения.

В частности сообщается, что строителями, которые занимаются ремонтом моста, будут приняты меры для обеспечения проезда на объекте в период половодья. Но это касается только легкового транспорта.

По отдельным местным дорогам будут установлены дополнительные ограничительные знаки по перевозке груза не более 3,5 т, организованно патрулирование полицейских, рассматривается возможность установки понтонного моста.

«Местная власть должна обратиться к предпринимателям с предложением об ограничении движения грузовиков местными дорогами и, соответственно, по пользованию автодорогами, определенными в соответствии со знаками объезда», – говорится в сообщении.


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