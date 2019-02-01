В Северодонецке легковушка протаранила три припаркованных автомобиля

В Северодонецке водитель Opel Omega, двигаясь по шоссе Строителей, не учел дорожную обстановку и не справившись с управлением, выехал на обочину, где столкнулся сразу с тремя припаркованными автомобилями. Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

В результате ДТП травм и повреждений ни водители, ни их пассажиры не получили. Относительно 48-летнего водителя Opel патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

Всего с начала месяца патрульными зафиксировано 12 ДТП.