Золотое-2 осталось без света

Восстановительные работы поврежденной в результате обстрела линии ВЛ-6 кВ ПС "Золотое-2" -ТП 425 в Попаснянском районе начнутся в понедельник, 18 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.

Так, из-за напряженной ситуации в Попаснянском районе и большого риска для энергетиков, заявку на ремонт сети энергоснабжения подали в Общий центр контроля и координации огня и представителям СММ ОБСЕ на понедельник.

"Приступить к работе энергетики смогут только тогда, когда будут предоставлены гарантии о безопасности с противоположной стороны, ведь рисковать здоровьем и жизнью людей мы не имеем права", - говорится в сообщении.