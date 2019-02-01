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Лисичанский водоканал снова обесточен

Сегодня, 11:50 citynews.net.ua | Напечатать

Водоканал в Лисичанске снова отключен из-за долгов.

Как сообщило Луганское энергетическое объединение, долг водоканала превышает 142 миллиона гривен.

В случае длительного отсутствия электричества, без воды останутся около тысячи жителей Лисичанска. Также в течении суток это остановит котельную местной теплосети.

Кроме этого, без электричества рискует остаться Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, долг которого составляет более 650 тысяч гривен.

«Вследствие несвоевременной оплаты потребителями средств, предприятие не может гарантировать предоставление населению своевременных и надежных услуг по энергоснабжению и обеспечение их качественных параметров. Так долго продолжаться не может. Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения отправлено сообщение об отключении от энергоснабжения на 27 февраля», - говорится в сообщении ЛЭО.


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