На Донбассе задержали 4 человек, подозреваемых в связях с НВФ

За минувшие сутки, 13 февраля, правоохранители, несущие службу на Донбассе, задержали 4-х человек, которых подозревают в связях с незаконными вооруженными формированиями.

Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов.

«За прошедшие сутки представителями Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил прекращено 777 правонарушений административного характера. В отделы полиции были доставлены четверо граждан, подозреваемых в связях с вооруженными формированиями Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей», – сообщил Жуганов.