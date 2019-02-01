» » На Донбассе задержали 4 человек, подозреваемых в связях с НВФ

На Донбассе задержали 4 человек, подозреваемых в связях с НВФ

Сегодня, 18:13 citynews.net.ua | Напечатать

За минувшие сутки, 13 февраля, правоохранители, несущие службу на Донбассе, задержали 4-х человек, которых подозревают в связях с незаконными вооруженными формированиями.

Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов.

«За прошедшие сутки представителями Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил прекращено 777 правонарушений административного характера. В отделы полиции были доставлены четверо граждан, подозреваемых в связях с вооруженными формированиями Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей», – сообщил Жуганов.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:13

На Донбассе задержали 4 человек, подозреваемых в связях с НВФ

Сегодня, 18:08

В «ЛДНР» не будут призывать ранее судимых из-за участившегося воровства военного имущества

Сегодня, 16:55

На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти

Сегодня, 16:08

В районе Попасной под обстрел попала бригада энергетиков

Сегодня, 14:57

Очереди на блокпостах боевиков на Донбассе привели к очередной смерти

Сегодня, 14:25

В ИС сказали, когда боевики проведут перепись жителей Донбасса

Сегодня, 13:59

Представители ОБСЕ показали условия для пересечения линии разграничения в Станице (видео)

Сегодня, 13:38

ОБСЕ зафиксировала танки и минометы вне линий отвода в ОРДЛО

Сегодня, 12:54

Пограничникам передали технические средства для работы на КПВВ Донбассе

Сегодня, 12:52

Порошенко выступит в ООН с докладом о ситуации на оккупированных РФ территориях

Сегодня, 12:14

За сутки КПВВ на Донбассе пересекли 38,8 тысяч человек

Сегодня, 10:49

Геращенко: Никаких российских наблюдателей на выборах в Украине не будет

Новости Украины:

Сегодня, 18:10

В Укрпочте пояснили как будут доставлять субсидии наличными

Сегодня, 16:53

В Мариуполе полиция задержала вора-рецидивиста

Сегодня, 16:09

Украина за два года отказалась от 50 тысяч видов товаров из России

Сегодня, 14:39

В Одесской области корью заболели жители еще двух населенных пунктов

Сегодня, 13:57

Суд отменил запрет Супрун выполнять обязанности главы Минздрава

Сегодня, 13:33

В Киевской области задержали банду угонщиков элитных авто

Сегодня, 12:54

Пограничникам передали технические средства для работы на КПВВ Донбассе

Сегодня, 12:11

Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун

Сегодня, 12:05

ФСБшники после обысков задержали трех крымских татар

Сегодня, 10:52

В Украине более 22 тысяч человек пожаловались на домашнее насилие

Сегодня, 10:16

РФ отказалась передать Украине раненых моряков для лечения

Сегодня, 09:57

Минюст разъяснил, какое имущество личное и общее в браке

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 