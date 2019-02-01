На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти

С начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 3,3 тыс. мирных жителей и до 9 тыс. получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства ООН по делам беженцев в Украине на своей странице в Facebook.

«Каждую неделю гражданские лица получают ранения или гибнут в результате военных действий или от наземных мин возле "линии соприкосновения" в Украине. С 2014 года погибли более 3,3 тыс. мирных жителей и до 9 тыс. получили ранения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «к сожалению, число погибших продолжает расти». «Гражданские лица – не мишень», – резюмировали в Агентстве ООН по делам беженцев в Украине.