Очереди на блокпостах боевиков на Донбассе привели к очередной смерти

Люди продолжают умирать в очередях на блокпостах боевиков, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Отмечается, что представители незаконных вооруженных формирований продолжают задерживать людей в очередях на блокпостах вдоль линии соприкосновения, что угрожает жизни и здоровью гражданского населения. Так, на днях на блокпосту возле Горловки в ожидании перехода умер мужчина.

От персонала морга в оккупированной Горловке представители СММ ОБСЕ узнали о том, что 7 февраля им доставили умершего мужчину в возрасте от 50 до 59 лет. Жена и сын умершего рассказали, что на момент смерти мужчина ожидал в автобусе своей очереди на пересечение линии соприкосновения в сторону подконтрольной власти Украины территории. По их словам, у мужчины уже были проблемы с сердцем и он недавно пережил очередной сердечный приступ.

Искусственное создание длинных очередей, неорганизованность и нервная обстановка в работе блокпостов в холодное время года со стороны боевиков подвергает опасности людей пожилого возраста и людей со слабым здоровьем, отмечается в сообщении.

Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию не пренебрегать нормами международного гуманитарного права и обеспечить на своих блокпостах благоприятные условия для здоровья и жизни гражданского населения.