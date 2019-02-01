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В ИС сказали, когда боевики проведут перепись жителей Донбасса

Сегодня, 14:25 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики террористической организации ДНР в течение 2019 года планируют провести "перепись населения" во временно оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

По данным ИС, подготовительные мероприятия должны начаться в феврале 2019 года и включать, разработку и принятие соответствующего так называемого закона ДНР, а также проведение "информационно-разъяснительной работы" с жителями ОРДО.

Военные эксперты отметили, что одна из основных задач - "обеспечение условий для формирования у населения уверенности в безальтернативности курса"  псевдореспублики на интеграцию с РФ.

"В  "переписные листы" включены вопросы, которые по своему содержанию являются провокационными, а полученные данные будут служить базой для дальнейших внешнеполитических манипуляций Кремля и роспропаганды против Украины. Так, в перечень войдут вопросы типа "Как конфликт на Донбассе повлиял на вашу жизнь?"; "Кто виноват в конфликте?"- говорится в сообщении.

В ИС уточнили, что отдельные вопросы фактически дают "переписи" признаки референдума, а именно: "Каким вы видите будущее ДНР?" с вариантами ответа - "в составе РФ", "в составе Украины", "как независимое государство".

Объявление результатов "переписи" запланировано на декабрь 2019 года, хотя, по данным группы ИС, получить и обработать результаты планируется не позже августа.


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