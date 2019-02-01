» » Пограничникам передали технические средства для работы на КПВВ Донбассе

Пограничникам передали технические средства для работы на КПВВ Донбассе

Сегодня, 12:54 citynews.net.ua | Напечатать

Для обеспечения безопасности в КПВВ на Донбассе и ускорения контрольных процедур офис Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН в Украине передал пограничникам технические средства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

Вручение технических средств состоялось 13 февраля в Донецко-Луганском региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Их передал глава офиса УВКБ ООН в Украине господин Мулусеу Мамо.

«Вручил начальникам Лисичанского, Краматорского и Донецкого пограничных отрядов из состава Объединенных сил нагрудные видеорегистраторы и ноутбуки для дальнейшего их использования в КПВВ на линии разграничения в пределах Луганской и Донецкой областей», – сообщила Карпиленко.

«4 ноутбука и 150 нагрудных видеорегистраторов более чем на миллион гривен будут использоваться для организации службы в контрольных пунктах въезда-выезда в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров», – добавила она.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:59

Представители ОБСЕ показали условия для пересечения линии разграничения в Станице (видео)

Сегодня, 13:38

ОБСЕ зафиксировала танки и минометы вне линий отвода в ОРДЛО

Сегодня, 12:54

Пограничникам передали технические средства для работы на КПВВ Донбассе

Сегодня, 12:52

Порошенко выступит в ООН с докладом о ситуации на оккупированных РФ территориях

Сегодня, 12:14

За сутки КПВВ на Донбассе пересекли 38,8 тысяч человек

Сегодня, 10:49

Геращенко: Никаких российских наблюдателей на выборах в Украине не будет

Сегодня, 09:55

Красный Крест направил в ОРДЛО 232 тонны гумпомощи

Сегодня, 09:06

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Вчера, 18:31

Боевики шесть раз обстреляли позиции украинских войск за день

Вчера, 17:39

В Луганской области задержали мужчину, который четыре года был в розыске

Вчера, 17:02

Волкер: За годы войны в Украине появилось больше всего переселенцев со времен Второй мировой войны

Вчера, 16:32

Путинские наемники по-прежнему не готовы к открытию КПВВ «Золотое» на Луганщине

Новости Украины:

Сегодня, 13:57

Суд отменил запрет Супрун выполнять обязанности главы Минздрава

Сегодня, 13:33

В Киевской области задержали банду угонщиков элитных авто

Сегодня, 12:54

Пограничникам передали технические средства для работы на КПВВ Донбассе

Сегодня, 12:11

Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун

Сегодня, 12:05

ФСБшники после обысков задержали трех крымских татар

Сегодня, 10:52

В Украине более 22 тысяч человек пожаловались на домашнее насилие

Сегодня, 10:16

РФ отказалась передать Украине раненых моряков для лечения

Сегодня, 09:57

Минюст разъяснил, какое имущество личное и общее в браке

Сегодня, 09:22

Из подпольного цеха в Одесской области изъяли более 6,5 тонны янтаря

Вчера, 18:00

В Харькове существенно усилят охрану правопорядка в день матча «Шахтер» - «Айнтрахт»

Вчера, 17:44

В оккупированной Керчи рухнули античные колонны

Вчера, 16:43

МИД: Украина не допустит открытия «посольства» Приднестровья

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 