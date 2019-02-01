Пограничникам передали технические средства для работы на КПВВ Донбассе

Для обеспечения безопасности в КПВВ на Донбассе и ускорения контрольных процедур офис Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН в Украине передал пограничникам технические средства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

Вручение технических средств состоялось 13 февраля в Донецко-Луганском региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Их передал глава офиса УВКБ ООН в Украине господин Мулусеу Мамо.

«Вручил начальникам Лисичанского, Краматорского и Донецкого пограничных отрядов из состава Объединенных сил нагрудные видеорегистраторы и ноутбуки для дальнейшего их использования в КПВВ на линии разграничения в пределах Луганской и Донецкой областей», – сообщила Карпиленко.

«4 ноутбука и 150 нагрудных видеорегистраторов более чем на миллион гривен будут использоваться для организации службы в контрольных пунктах въезда-выезда в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров», – добавила она.