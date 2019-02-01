На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 13 февраля ранение получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник 10 раз нарушил режим прекращения огня в районе Водяного, Лебединского, Павлополя, Авдеевки, Крымского, Новолуганского и Травневого. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"По данным разведки, 13 февраля двух оккупантов уничтожили и двое ранены. С начала текущих суток враг огонь не открывал. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условий прекращения огня", - говорится в сообщении.