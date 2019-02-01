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В Луганской области задержали мужчину, который четыре года был в розыске

Сегодня, 17:39 citynews.net.ua | Напечатать

Жителя Славянского района, который четыре года находился в розыске, задержали в Луганской области на границе с РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

В пресс-службе отметили, что для того, чтобы не быть привлеченным к ответственности за кражу, мужчина 1988 года бежал в соседнее государство, где находился до сих пор.

«О том, что житель с. Андреевка был задержан на одном из пограничных пунктов контроля, славянские полицейские узнали от коллег из Луганщины. 30-летний мужчина находился в розыске по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Правонарушение он совершил еще в 2015 году, после чего сразу выехал в соседнее государство на заработки. Теперь, рассчитывая, что о нем уже "забыли", мужчина попытался вернуться в Украину», – рассказали в полиции.

Сейчас задержанный доставлен в Славянск и помещен в изолятор временного содержания. Его ожидает суд.


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