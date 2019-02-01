» » Путинские наемники по-прежнему не готовы к открытию КПВВ «Золотое» на Луганщине

Путинские наемники по-прежнему не готовы к открытию КПВВ «Золотое» на Луганщине

Сегодня, 16:32 citynews.net.ua | Напечатать

Украина готова в любой момент увеличить пропуск граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое", если оккупанты разрешат пропуск автомобилей и жителей, со своей стороны.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"На сегодняшний день пограничники Лисичанского отряда из состава Объединенных сил, которые несут службу в контрольном пункте въезда-выезда «Золотое», готовы в любой момент начать пропуск граждан через линию разграничения. В частности, здесь установлено 8 модулей паспортного контроля, где оборудовано 16 рабочих мест по проверке паспортных документов. Сейчас в полностью готовом к функционированию КПВВ «Золотое» осуществляется только пропуск граждан, которые проживают в так называемой серой зоне», - говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе ООС, открытие автомобильного КПВВ "Золотое" значительно бы разгрузило пропускной пункт «Станица Луганская», где ежедневно линию разграничения пересекает свыше 11 тысяч граждан.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:31

Боевики шесть раз обстреляли позиции украинских войск за день

Сегодня, 17:39

В Луганской области задержали мужчину, который четыре года был в розыске

Сегодня, 17:02

Волкер: За годы войны в Украине появилось больше всего переселенцев со времен Второй мировой войны

Сегодня, 16:32

Путинские наемники по-прежнему не готовы к открытию КПВВ «Золотое» на Луганщине

Сегодня, 16:00

В МГБ ЛДНР проводятся чистки

Сегодня, 15:40

В Северодонецке снова планируют капитально отремонтировать Гвардейский проспект

Сегодня, 15:21

На Луганщине в пяти округах выборы проводить не будут

Сегодня, 14:58

В Рубежном будут судить разработчика вредоносной программы

Сегодня, 13:59

Делегация из Норвегии с рабочим визитом посетила Станицу Луганскую

Сегодня, 13:31

В ООН создали фонд гуманитарной помощи Донбассу

Сегодня, 12:56

В Минске обсуждают урегулирование ситуации на Донбассе

Сегодня, 12:18

На автотрассе «Донецк-Луганск» произошло ДТП. Есть жертвы

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

В Харькове существенно усилят охрану правопорядка в день матча «Шахтер» - «Айнтрахт»

Сегодня, 17:44

В оккупированной Керчи рухнули античные колонны

Сегодня, 16:43

МИД: Украина не допустит открытия «посольства» Приднестровья

Сегодня, 16:37

В Ивано-Франковской области сгорел мужской монастырь ПЦУ

Сегодня, 16:00

Украинцев «косит» грипп и ОРВИ

Сегодня, 15:36

Кабмин утвердил отчет за 2018 год

Сегодня, 15:23

В Москве заявили, что не вернут Крым в обмен на снятие санкций США

Сегодня, 14:55

Судья: Супрун может исполнять обязанности первого замминистра

Сегодня, 13:58

В Кривом Роге начальник конвоя сбывал наркотики осужденным

Сегодня, 13:39

В Покровске протестовали из-за плохих дорог

Сегодня, 12:59

Во Львове произошел взрыв в канализации

Сегодня, 12:07

В Минздраве рассказали о последствиях отстранения Супрун

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 