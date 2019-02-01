Путинские наемники по-прежнему не готовы к открытию КПВВ «Золотое» на Луганщине

Украина готова в любой момент увеличить пропуск граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое", если оккупанты разрешат пропуск автомобилей и жителей, со своей стороны.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"На сегодняшний день пограничники Лисичанского отряда из состава Объединенных сил, которые несут службу в контрольном пункте въезда-выезда «Золотое», готовы в любой момент начать пропуск граждан через линию разграничения. В частности, здесь установлено 8 модулей паспортного контроля, где оборудовано 16 рабочих мест по проверке паспортных документов. Сейчас в полностью готовом к функционированию КПВВ «Золотое» осуществляется только пропуск граждан, которые проживают в так называемой серой зоне», - говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе ООС, открытие автомобильного КПВВ "Золотое" значительно бы разгрузило пропускной пункт «Станица Луганская», где ежедневно линию разграничения пересекает свыше 11 тысяч граждан.