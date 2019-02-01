В МГБ ЛДНР проводятся чистки

ФСБ России активизировало кадровую работу в так называемых "министерствах государственной безопасности" российских оккупационных администраций "ДНР/ЛНР" и меняет руководителей их подразделений.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки, информирует МОУ.

"В связи со значительным увеличением случаев хищения оружия и боеприпасов в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов российско-оккупационных войск и рост потоков их контрабанды со временно оккупированной территории Донбасса в Россию через неконтролируемый украинской властью участок границы, руководство ФСБ вынуждено осуществлять замену отдельных руководителей подразделений так называемых "министерств госбезопасности" на своих сотрудников", - заявил Мотузяник.

По его словам, РФ продолжает контролировать состояние боевой готовности, техническое состояние вооружения, военной техники и ротацию командного состава оккупационных войск из числа кадровых военнослужащих ВС РФ.