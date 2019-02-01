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В Рубежном будут судить разработчика вредоносной программы

Сегодня, 14:58 citynews.net.ua | Напечатать

В Рубежном будут судить 20-летнего парня, который разработал и распространял вредоносную программу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что Рубежанским отделом Северодонецкой местной прокуратуры направлено в суд обвинительное заключение по ч. 1, ч. 2 ст. 361-1 УК Украины (создание с целью сбыта и сбыт вредоносных программных средств, предназначенных для несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров).

В создании и распространении вредоносных программ работниками киберполиции в Луганской области совместно со следователями Рубежанского отдела полиции под процессуальным руководством Рубежанского отдела Северодонецкой местной прокуратуры был разоблачен житель Рубежного.

«Так, 20-летний парень разработал вредоносное программное обеспечение, предназначенное для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и сбора персональной информации (пароли, логины) на персональных компьютерах. В дальнейшем обвиняемый совершил продажу программного обеспечения на интернет-форуме. Опасность программы заключается в том, что она осуществляла скрытый от владельца доступ к сохраненным в браузере логинам и паролям и сохраняла их в текстовый файл. Информация отправлялась на отдельный сервер для ее дальнейшей обработки и изменения», – рассказали в прокуратуре.

Также сообщается, что парень полностью признал свою вину в совершенных им уголовных правонарушениях. В настоящее время обвинительный акт в отношении данного лица находится на рассмотрении в суде.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.


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