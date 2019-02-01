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В ООН создали фонд гуманитарной помощи Донбассу

Сегодня, 13:31 citynews.net.ua | Напечатать

В ООН создали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине.

Об этом объявили 12 февраля, на специальном заседании организации, темой которого стал план гуманитарной помощи востоку Украины на 2019 год.

Помощница генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер призвала доноров присоединяться к фонду, чтобы помочь жителям Донбасса, сообщает DW.

Дипломат отметила, что некоторые страны уже пожертвовали деньги на гуманитарную помощь в Украине. В своих выступлениях делегации Швеции и Литвы заявили, что внесли средства в фонд.

В свою очередь Мюллер напомнила, что в 2019 году на гуманитарную помощь жителям Донбасса, находящихся по обе стороны от линии разграничения, потребуется 162 миллионов долларов.

Мюллер также выразила надежду, что фонду удастся оказать помощь людям, страдающим от конфликта. «Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы облегчить ваши страдания, и призвать к прочного мира», - подчеркнула он.

Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине позволит донорам, в качестве которых могут выступать правительства, международные и неправительственные организации, направлять взносы на поддержку местных гуманитарных усилий. Как утверждается, с помощью фонда средства будут доходить до гуманитарных организаций на Донбассе скоординировано, целенаправленно, а также своевременно.


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