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В зоне ООС за торговлю оружием задержали украинских военных

Сегодня, 14:03 citynews.net.ua | Напечатать

В Бахмуте за сбыт оружия из зоны ООС задержали двоих украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Двое военнослужащих одной из частей, дислоцированных в районе ООС, наладили продажу якобы "списанного" оружия и боеприпасов. Правоохранители задержали обоих правонарушителей в Бахмуте во время очередной попытки продажи автомата и пулемета с патронами к нему, за которые они планировали выручить 30 тыс. грн», – говорится в сообщении.

«Ранее сотрудники СБУ задокументировали факт продажи военными снайперской винтовки за 20 тыс. грн. В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства одного из фигурантов дела выявлено еще 4 готовых к продаже автомата», – проинформировали в СБУ.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ними путем мошенничества или злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.


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