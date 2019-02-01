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В новом году пакеты малыша получили уже 19 тысяч украинцев

Сегодня, 12:26 citynews.net.ua | Напечатать

С 1 января 2019 года "пакеты малыша" получили 19 тысяч человек.

Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, - сообщает "РБК-Украина". 

По ее словам, такие пакеты с 1 сентября прошлого года получили почти 100 тысяч человек.

"С 1 сентября 2018 года почти 95 тысяч человек получили "пакет малыша". С 1 января 2019 года эта цифра составила почти 19 тысяч человек", - сообщила Сукманова.

Как сообщалось ранее, в августе прошлого года Министерство социальной политики утвердило состав "бэби-бокса" для новорожденных. Таким образом, был определен детализированный перечень детских товаров общей стоимостью до пяти тысяч гривен для комплектования одноразовой натуральной помощи "бэби-бокс" при рождении ребенка. Отмечалось, что уже с первого сентября украинские семьи при рождении ребенка начали получать наборы из двадцати пяти необходимых вещей для новорожденных детей.

В сентябре в Минсоцполитики заявили, что так называемые "пакеты малыша" будут доставлять на дом, если на момент выписки их не будет в роддоме.

30 мая 2018-го правительство ввело традицию обеспечения новорожденных специальным "бэби-боксом", в котором будут собраны вещи, необходимые для первых недель жизни младенца.


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