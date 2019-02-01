ОБСЕ: Боевики «ЛНР» разместили тяжелое оружие возле жилых домов

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение боевиков группировки «ЛНР», размещенное в жилых кварталах.

Об этом сообщается в отчете миссии.

Согласно данным мониторинга беспилотника СММ от 5 февраля, рядом с домов возле Калиновки находился 1 зенитный ракетный комплекс «Оса». Поселок расположен в 55 километрах от Донецка.

Один миномет калибром 120 мм, предположительно 2Б11 «Сани», боевики разместили поблизости жилых домов на западной окраине Желтого в 17 километрах от Луганска.