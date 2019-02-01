Местные бюджеты Луганщины получили в свое распоряжение более 226 млн гривен

В течение января 2019 года в общий и специальный фонды местных бюджетов поступило 226 млн 229 тыс гривен. Об этом сообщили в Главном управлении ДФС в Луганской области.

По сравнению с январем прошлого года поступления увеличились на 16,7 проц. или на 32, 4 млн гривен.

Важно, что рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогам. В частности, по результатам наполнения бюджетов общин 147, 6 млн гривен получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с прошлым годом больше на 19 млн гривен. Уплату единого налога представители малого бизнеса обеспечили в размере 46, 1 млн гривен, что превышает прошлогодний результат на 5, 7 млн гривен.

Дополнительные средства, которые получили территориальные общины Луганщины в свое распоряжение, позволят в финансовом плане решить немало вопросов, касающихся их социального и инфраструктурного развития.