КПВВ в зоне ООС за сутки пересекли 37,6 тыс. человек

КПВВ в зоне ООС за сутки пересекли 37,6 тыс. человекСегодня, 09:36
За минувшие сутки КПВВ на Донбассе пересекли 37,6 тыс. людей.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Сообщается, что за прошедшие сутки отмечалось увеличение пассажиро-транспортного потока. Всего через КПВВ проследовало 37,6 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:
"Майорское" – 8610 человек и 970 транспортных средств;
"Марьинка" – 7790 человек и 1300 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 7095 человек и 1220 транспортных средств;
"Гнутово" – 3995 человек и 910 транспортных средств;
"Станица Луганская" – 10065 человек.
Отмечается, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 20/50; "Марьинка" – 70/70; "Новотроицкое" – 35/60; "Гнутово" – 30/50.