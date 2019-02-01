КПВВ в зоне ООС за сутки пересекли 37,6 тыс. человек

За минувшие сутки КПВВ на Донбассе пересекли 37,6 тыс. людей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сообщается, что за прошедшие сутки отмечалось увеличение пассажиро-транспортного потока. Всего через КПВВ проследовало 37,6 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" – 8610 человек и 970 транспортных средств;

"Марьинка" – 7790 человек и 1300 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7095 человек и 1220 транспортных средств;

"Гнутово" – 3995 человек и 910 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 10065 человек.

Отмечается, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 20/50; "Марьинка" – 70/70; "Новотроицкое" – 35/60; "Гнутово" – 30/50.