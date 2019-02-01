В результате подрыва на минах на Донбассе погибли 27 детей

На Донбассе в результате подрыва на минах с 2014 года погибло 269 человек, из них – 27 детей.

Об этом сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Максим Комиссаров.

По его словам, наибольшую опасность для мирного населения составляют взрывные самодельные устройства, на которые может наткнуться ребенок.

«И их российско-оккупационные силы устанавливают не только там, где находятся украинские подразделения, вовлеченные к ООС, или на маршрутах их передвижения, но и в населенных пунктах Донбасса», – отмечается в сообщении.

Согласно данным Минобороны, территория, загрязненная взрывоопасными предметами, на украинской части Донбасса составляет примерно 8 тысяч кв. км.