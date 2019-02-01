ОРЛО передала Украине 33 осужденных

В городе Счастье 7 февраля состоялась передача 33 осужденных с оккупированных территорий в Украину. Об этом говорится в сообщении украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facеbook .

Она отметила, что осужденные продолжат отбывать наказание на подконтрольной правительству территории Украины.

"Сегодня в городке Счастье нам передали 33 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории", - написала Денисова.

Также она отметила, что в декабре прошлого года украинская сторона забрала 42 заключенных, 12 из которых уже освобожден в связи с отбытием назначенного срока наказания.