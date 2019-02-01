На КПВВ под Горловкой умер пенсионер

В районе КПВВ «Майорск» умер мужчина 1956 года рождения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подконтрольной группировке «ДНР» администрации Горловки Иван Приходько.

По его словам, пожилой мужчина проживал в поселке Пятихатки рядом с Горловкой (неподконтрольная украинским властям территория).

Приходько сообщил, что пенсионера сняли с автобуса без дыхания и пульса. «Проводили реанимационные мероприятия до приезда скорой. Скорая констатировала смерть», — уточнил он.