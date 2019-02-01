На КПВВ под Горловкой умер пенсионер

На КПВВ под Горловкой умер пенсионерСегодня, 11:00
В районе КПВВ «Майорск» умер мужчина 1956 года рождения.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подконтрольной группировке «ДНР» администрации Горловки Иван Приходько.
По его словам, пожилой мужчина проживал в поселке Пятихатки рядом с Горловкой (неподконтрольная украинским властям территория).
Приходько сообщил, что пенсионера сняли с автобуса без дыхания и пульса. «Проводили реанимационные мероприятия до приезда скорой. Скорая констатировала смерть», — уточнил он.