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Полиция будет квалифицировать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп избирателей

Сегодня, 10:44 citynews.net.ua | Напечатать

В Министерстве внутренних дел Украины напоминают об уголовной ответственности за оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах - такие нарушения избирательного законодательства полиция будет квалифицировать как подкуп избирателей.

«Мы хотим напомнить всем участникам избирательного процесса, что избирательное законодательство не предусматривает дополнительной оплаты членам комиссий кроме как из государственного бюджетом. Сегодняшнее избирательное законодательство не предусматривает, что существует право выплаты денег наблюдателям и агитаторам во время избирательной кампании. Попытки осуществить такие платежи ... мы будем оценивать и квалифицировать по ст. 160 УК - подкуп избирателей», - сказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко на брифинге в Киеве во вторник.

Он также обратил внимание на то, что нарушением законодательства будет и заключения трудовых соглашений для агитаторов. Ссылаясь на нормы закона о выборах, И.Варченко напомнил о запрете любых выплат за агитационную работу.

«Попытки заключить такие массовые договора, тысячами, десятками тысяч, и таким образом осуществить подкуп избирателей мы тоже будем квалифицировать как нарушение избирательного законодательства по ст. 160 УК - подкуп избирателей», - сказал он.

Таким образом, как пояснил советник главы МВД, законное финансирование избирательной кампании - только из госбюджета или избирательного фонда в безналичной форме.

«Если человек наличными получает любые средства за любые услуги - это уже незаконно. В безналичной форме имеют право оплачиваться услуги и товары ... изготовления продукции, оформления визуальной рекламы, на радио или в газетах», - сказал он.


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