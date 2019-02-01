Красный Крест доставил 7 грузовиков гуманитарной помощи в ОРДЛО

Международный комитет Красного Креста доставил на оккупированный Донбасс очередную партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как отмечается, через КПВВ "Новотроицкое" на выезд с временно оккупированных территорий Украины проследовало 7 грузовиков от Международного комитета Красного Креста.

В частности, для жителей Донецкой и Луганской областей направлено 96,7 тонн гуманитарной помощи, а именно – продуктовые и гигиенические наборы, оргтехнику, товары медицинского назначения, лекарственные препараты и медицинское оборудование.